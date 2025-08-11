Un encuentro con la vida en el ZooMAT

En su visita a Chiapas, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, recorrió uno de los mayores tesoros vivos de nuestro estado: el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), un espacio único que refleja la riqueza de nuestra biodiversidad.

Como bióloga, la secretaria conoce y admira la obra de Don Miguel Álvarez del Toro, y en este recorrido rendimos homenaje a su legado, recordando sus palabras:

“No se puede proteger lo que no se conoce, ni amar lo que no se entiende”.

Compromiso

Cada especie, cada rincón y cada historia del ZooMAT son testimonio de un compromiso inquebrantable con la conservación, que hoy inspira a nuevas generaciones a cuidar la vida silvestre de Chiapas.

La jornada cerró con una cena rodeada de la magia del ambiente natural del ZooMAT, acompañada de grandes invitados especiales, donde la conversación se llenó de proyectos, ideas y sueños por un futuro más verde.

Chiapas abre sus puertas, su naturaleza y su corazón para seguir siendo ejemplo de conservación y amor por la vida.