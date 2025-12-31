Un escudo para todas las historias: rector de la Unich

En el marco de la aprobación de la modificación al escudo de Chiapas, este martes en el Congreso del Estado el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Javier López Sánchez, calificó la reforma como “un gran paso” que trasciende lo estético para adentrarse en lo simbólico y social.

“Todo lo simbólico trae consigo significados, y el significado de un escudo puede ser la pluralidad o la exclusión”, afirmó el académico en entrevista, subrayando que la propuesta legislativa sancionada “implica la inclusión de todas las partes, de los pueblos originarios”.

Pluralidad

El rector hizo especial hincapié en la incorporación simbólica del Soconusco, una región que, en su opinión, había estado históricamente excluida de la narrativa estatal. “Ahora en este escudo vemos incluido al Soconusco con su volcán, con la ceiba. En fin, representa sin duda la pluralidad, representa el reconocimiento de las muchas historias que hay en Chiapas. No es solo una historia que durante mucho tiempo se negó”, explicó.

López Sánchez desglosó los elementos que, a su juicio, dotan de profundidad intercultural al nuevo diseño. Destacó la presencia de referencias a los pueblos milenarios mayas, como los tejidos y la gran perspectiva del rey Pakal, así como símbolos vigentes como el maíz y el bastón de mando. “Eso conecta con la actualidad, con los pueblos originarios. Es el reconocimiento de lo milenario con lo actual”, señaló.

Respecto a la permanencia del león, símbolo del legado colonial e histórico, lo interpretó como un acto de honestidad y reconciliación. “No se puede borrar la historia. Más bien es reconocer la historia y cómo en la historia de la pluralidad estamos todas y todos presentes”.

Desde la trinchera educativa, manifestó su satisfacción: “Desde la Universidad Intercultural estamos contentos con este gran logro porque desde la interculturalidad nosotros impulsamos el reconocimiento de todas y todos, y que se reconozcan todas las historias, y no la exclusión de nadie”.

Por último, López Sánchez enmarcó el significado último de esta reforma en un concepto fundamental para los pueblos originarios: “Todo esto significa la inclusión, significa el camino hacia el Lekil Kuxlejal, ‘el buen vivir’”.