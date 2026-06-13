Un éxito botanero chiapaneco en la CDMX

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, calificó como un éxito la apertura del Botanero en la Cancha en Casa Chiapas, ubicada en la Ciudad de México, este nuevo espacio gastronómico busca compartir el sabor, la cultura y la identidad del estado en la capital del país.

De acuerdo con el presidente del organismo, Cristhian Pérez, esta iniciativa representó un motivo de impulso a la gastronomía chiapaneca para demostrar que no solo es comida, sino tradición, historia, comunidad y una forma de conectar a las personas alrededor de la mesa.

Agradecimientos

Expresó su agradecimiento a productores, restauranteros, aliados y visitantes que hicieron posible esta celebración de la tierra chiapaneca.

“Estamos exponiendo botanas de todas las regiones de Chiapas, y también estamos muy contentos de incursionar en la capital del país” reveló.

Pérez añadió que aparte de las botanas también se contó con bebidas tradicionales como el tascalate, el comiteco y el pozo de cacao.

La cámara reconoció a Kenia Arroyo, representante del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México, por invitarlos a formar parte del proyecto gastronómico y por su compromiso para promover lo mejor del estado.

Asimismo, agradecieron al gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, por el respaldo permanente a la gastronomía chiapaneca y a todas las personas e instituciones que sumaron esfuerzos para hacer posible esta iniciativa.

La Canirac adelantó que seguirá trabajando para que la gastronomía de Chiapas continúe conquistando nuevos espacios y consolidándose como una de las grandes embajadoras del estado en México y el mundo.