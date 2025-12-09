Un éxito el 4º Festival de Arte Sobre Piso

Con la participación de ocho artistas creadores locales, se realizó el 4º Festival de Arte Sobre Piso, en el Museo de San Cristóbal (Musac).

Esta actividad se realizó con la participación de la autoridad local en coordinación con la Secretaría de Cultura a través del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos.

Las obras fueron realizadas con técnica de gis pastel y materiales especiales para mayor durabilidad, representa una fusión entre lo ancestral y lo cósmico, integrando elementos del tejido tradicional y del universo.

Las obras de calidad de arte efímero, ejecutado bajo jornadas prolongadas, al sol y en posiciones complejas, lo que hace aún más destacable el trabajo de los artistas Manuel Cunjamá, Patricio Santiago Paz, Narcizo López López, Jesús Antonio Yáñez Vilchis, Jesús Cuevas, Marlene Sánchez Guerrero e Inés Lara.

El artista plástico Manuel Cunjamá, autor de la composición seleccionada para esta edición, agradeció a las autoridades por impulsar espacios que promueven el arte local.

En el acto se explicó que la obra “Geometría Sagrada” se inspira en el rombo, símbolo maya del universo, integrando elementos como la máscara de Pakal y motivos textiles que evocan la conexión entre lo terrenal y lo místico, destacando la importancia de conocer y valorar las raíces culturales de Chiapas.