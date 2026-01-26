Un éxito el concierto de María San Felipe

Con una entrada inesperada por la puerta lateral del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, María San Felipe sorprendió al público al iniciar con el tema “Pudiera ser” el concierto “Por si volvieras”, organizado por el Gobierno de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta). Desde ese instante, la velada se convirtió en un diálogo íntimo donde música y poesía se entrelazaron.

Acompañada del guitarrista Andrés Tinoco, la cantautora yucateca alternó canciones y lecturas de su libro “Ni que nos quedaran tantos”. El repertorio incluyó piezas como “En tus brazos”, “Intermitente” y “Nunca nos faltó el amor”, que evocaron desamor, soledad y melancolía, mientras los poemas fueron escuchados con atención y silencio.

Al cierre

Antes del cierre, María leyó “Espero curarme de ti”, de Jaime Sabines, resaltando su admiración por el poeta chiapaneco, a lo que el público estalló en aplausos. En su mensaje de agradecimiento, reconoció el apoyo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y de Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, cuya colaboración hizo posible el concierto y la presencia de un público que disfrutó intensamente del espectáculo.

Al finalizar, permaneció en el teatro para firmar libros y discos, dejando a las y los asistentes con la sensación de que su voz y sus palabras seguirán resonando como un latido constante.