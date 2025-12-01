Un éxito el encuentro de grupos de danza

Un éxito resultó la presentación del grupo de danza folclórica “Nbayashandó”, como parte del programa cultural del tercer Encuentro de Grupos de Danza Folclórica Coox Okkot “Vamos a Bailar”.

La actividad se realizó este fin de semana en la Plaza de La Paz de San Cristóbal de Las Casas; estuvieron también agrupaciones de Campeche, Yucatán, Guerrero y Chiapas.

Programa

El talento y colorido de los grupos conquistaron al público asistente, entre ellos turistas que están de visita en la ciudad, quienes disfrutaron de un fin de semana lleno de tradición y energía.

Familias, jóvenes y visitantes se reunieron para vivir una jornada cultural que celebró la riqueza artística que distingue a esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El encuentro artístico fue organizado por la dirección de Cultura y Recreación, en coordinación con los grupo de danza folclórica.