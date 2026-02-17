Un éxito el festival La Danza de mi Pueblo

Del 13 al 15 de este mes de febrero se realizó el festival de baile folclórico La Danza de mi Pueblo, en el centro de San Cristóbal de Las Casas, como un atractivo más para locales y visitantes.

Durante tres días se vivió una verbena popular, con la participación de los grupos independientes de danza folclórica mexicana Xochiquetzal, cuyo nombre significa “pájaro flor”.

Conformados por el grupo de danza folclórica Yo’tan Balam, el ballet folclórico Chiapan, que significa “agua debajo del cerro”, y el grupo musical Balam, banda originaria de la ciudad.

Esta actividad cultural fue conducido por integrantes de la asociación de locutores profesionales de los Altos de Chiapas (Alpac).

El festival de baile folclórico La Danza de mi Pueblo, estuvo coordinado por la Dirección de Cultura y el Museo de San Cristóbal (Musac).