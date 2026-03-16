Un éxito la campaña para apoyar a niños con cáncer

Con una excelente participación de la población, se realizó este domingo la campaña “Tapas que cambian vidas”, una iniciativa solidaria que consiste en la recolección de tapas de plástico para generar recursos destinados a tratamientos médicos y apoyo a sus familias.

Lo anterior, con el objetivo de apoyar a niños que luchan contra el cáncer, en San Cristóbal de Las Casas.

En esta ocasión, la campaña se realizó en la plaza Catedral en beneficio de Carlitos, un niño de seis años diagnosticado con cáncer. Todo lo recaudado será entregado directamente a su familia para ayudar a cubrir los gastos médicos que requiere su tratamiento.

Medicamentos

Pamela Trujillo, presidenta de la fundación “Tapitas por Vida”, explicó que las tapas son vendidas a una empresa ubicada en Villahermosa, Tabasco y con los recursos obtenidos se brinda apoyo económico a los padres del menor, principalmente para la compra de medicamentos.

La activista invitó a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria, señalando que además de ayudar a niños con cáncer, la campaña también fomenta el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

En la campaña de este domingo se sumaron varios ciudadanos, quienes acudieron con bolsas de tapitas en apoyo a Carlitos. Al cierre de la información se realizaba el pesaje para precisar la cantidad de tapas que se reunió al igual que el dinero en efectivo.