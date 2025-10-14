Un éxito la Feria del Empleo para Grupos Vulnerables

Se realizó con éxito la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en San Cristóbal de Las Casas, con la participación de 250 aspirantes y la oferta de 230 vacantes por parte de 15 empresas.

En representación del Secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero; el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Cancino, presidió la inauguración de la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables 2025, en San Cristóbal de Las Casas.

Esta feria -se dijo- permite oportunidades laborales para quienes más las necesitan. En la que se ofertaron vacantes para personas con discapacidad, jóvenes, indígenas y comunidades vulnerables.

El encuentro se realizó la mañana de este lunes en los espacios del centro de Convenciones El Carmen, acto que reunió a personas en busca de oportunidades laborales con representantes de empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales.

La feria fue organizada con el apoyo del secretario de Economía, Luis Pedrero González, a través de Marco Cancino González, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, y con el respaldo del coordinador municipal para la Atención de Personas con Discapacidad en San Cristóbal, Homer Luis Sevilla Flores.