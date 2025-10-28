Un éxito la primera carrera contra la polio

Todo un éxito resultó la Primera Carrera Distrital Rotaria contra la Polio, misma que se realizó por las calles de San Cristóbal de Las Casas.

La actividad se enmarcó en el Día Mundial contra la Poliomielitis, celebración anual que se conmemora cada 24 de octubre desde 1988. Fue establecida por Rotary International con el soporte de Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hombres, mujeres niños y niñas, familias enteras, se sumaron a esta carrera conmemorando la lucha que ha cambiado la historia de la salud mundial.

A la justa deportiva se sumó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

En el acto se dio a conocer que desde hace más de cuatro décadas, Rotary ha sido el motor principal en la misión de erradicar la polio del planeta.

De esta manera, se dijo, el Club Rotario San Cristóbal se enorgullece de ser un Club 100 por ciento Polio, lo que significa que cada uno de los socios dona y participa activamente para que ningún niño vuelva a sufrir esta enfermedad prevenible.