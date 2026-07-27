Un honor figurar en sus páginas: Catón

“Me siento feliz y al mismo tiempo me siento emocionado porque vine al aniversario número 30. Y ahora la vida y el misterio me han permitido venir al aniversario número 50”, expresó el reconocido periodista y columnista Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como “Catón” en una entrevista concedida en el marco del ciclo de conferencias “Retrospectiva”, organizado por el periódico Cuarto Poder.

Entrevistado por el jefe de información, Ciro Castillo, don Armando sostuvo que mantener su columna en las páginas de este medio representa un alto honor profesional.

“Para mí es un privilegio que mis columnas figuren en Cuarto Poder, porque conozco el prestigio de este periódico, su amplia difusión y la influencia que tiene como medio de comunicación. Para cualquier periodista es un privilegio y un honor figurar en estas páginas”, afirmó.

Originario de Coahuila, “Catón” no ocultó su admiración por la geografía y el espíritu de Chiapas, a quien calificó como “una esmeralda”.

“Todos los mexicanos tenemos en el sureste y concretamente en Chiapas un orgullo indeclinable y entonces para un norteño que vive en el desierto, venir a esta esmeralda es un deslumbramiento”, detalló.

Pilares del periodismo

Consultado sobre sus inicios en el oficio, Fuentes Aguirre recordó que comenzó a escribir a los 14 años y de manera profesional a los 18. Sobre la esencia de una buena carrera periodística, enumeró cuatro valores fundamentales.

“Escribiendo con libertad, con verdad y con responsabilidad se logra hacer una buena carrera periodística. Y a esos tres valores añadiría yo el más importante, escribir con amor. Amor a la patria, amor a la familia, amor al prójimo”, dijo.

México de ayer

Al hacer un ejercicio de memoria sobre el México de su juventud versus el actual, el columnista fue contundente: “era un México muy diferente en su forma, pero no en su raíz. En su raíz sigue siendo el mismo México, un México amoroso, que mira siempre con esperanza hacia los días por venir”.

No obstante, reconoció que en aquel entonces el país tenía menos problemas de seguridad, aunque advirtió que “nunca hay que temerle al cambio”.

En el terreno político, “Catón” describió la era del partido hegemónico (PRI) y señaló que, si bien hubo altibajos, “construyó el México moderno” con avances, como la electrificación y las carreteras.

Democracia

Sobre la alternancia política que ha vivido el país, citó a Winston Churchill, quien dijo que “la democracia es el peor sistema político que hay, pero no existe ningún otro mejor”.

Añadió que la alternancia refleja la voluntad popular, aunque esta pueda equivocarse, “con más democracia se corrigen esos errores”.

Corrupción

Al ser cuestionado sobre los errores que frenan el desarrollo de México, Fuentes Aguirre señaló dos males principales “el primero es la corrupción. Parece ser un mal endémico del país, no lo podemos desterrar. Y el segundo mal es la ineficiencia. Muchas veces los gobernantes no están preparados para ejercer el poder”.