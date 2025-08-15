Un incidente no tira todo el trabajo: Mario Guillén

Sobre el incidente que ocurrió con seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que fueron grabados mientras uno de los elementos golpea con un objeto de madera a una persona en el municipio de Chilón, el presidente de la Junta Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Guillén Guillén, dijo que un incidente no cambia todo el trabajo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad en la entidad.

“Son hechos aislados, el compromiso del gobernador es muy claro, la política del gobernador en seguridad está muy marcada”, destacó el legislador local.

Contexto

La Fiscalía General del Estado (FGE), después de que las imágenes se volvieron virales en redes sociales, informó que los seis elementos de la FRIP habían sido detenidos y acusado de presunto abuso de autoridad.

De hecho, los integrantes detenidos de este cuerpo seguridad de élite en Chiapas fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar la situación jurídica que enfrentarán.

En tanto, Guillén Guillén dijo que la política pública en materia de seguridad en Chiapas viene acompañada de una gran inversión, pero un hecho aislado no puede romper con los resultados que ve toda la gente, “la paz se construye todos los días”.

Avances en seguridad

Durante su participación en un evento en Tuxtla Gutiérrez con el sindicalismo, recordó que la política es la voluntad de servir pero no de servirse; es decir, si se actúa mal la memoria colectiva acompañará esa situación.

Guillén Guillén, frente a las personas que acudieron, recordó que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar hizo el compromiso de atender una de las problemáticas que más le dolía a Chiapas, como es la seguridad.

“Y lo saben los empresarios, lo saben los productores, lo saben las amas de casa, lo saben los transportistas y lo sabemos todos”, remarcó.

La seguridad, añadió el diputado local, se construye todos los días y es una lucha constante. “Nos sentimos orgullosos porque hoy en Chiapas se respira un aire diferente, no quiero decir que esto sea perfecto”, finalizó.