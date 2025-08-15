Un nuevo rugido llega al corazón del ZooMAT

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participaron en el traslado y recepción de un ejemplar hembra juvenil de jaguar (Panthera onca) de aproximadamente un año de edad.

El ejemplar fue recibido en resguardo en las instalaciones del ZooMAT, donde se le brinda una alimentación adecuada para su especie, atención médica veterinaria especializada y se mantiene en cuarentena, bajo constante observación para evaluar su estado de salud y garantizar su bienestar.

Con este ejemplar el ZooMAT cuenta con seis jaguares que forman parte del programa de conservación, educación ambiental y reproducción controlada.

Estos ejemplares pueden ser observados por el público en sus recintos, donde se busca promover la conciencia sobre la importancia de preservar esta especie y su hábitat natural.

Rescate

Hace unos días la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que, en seguimiento las actividades de prevención implementadas por la Fiscalía Ambiental, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) brindaron acompañamiento al personal de la Profepa y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para rescatar un ejemplar felino (jaguar), el cual estaba en abandono y cautiverio en el municipio de Cintalapa.