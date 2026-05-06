Un paraíso a las afueras de la zona Metropolitana

A una hora de Tuxtla Gutiérrez, entre una selva tropical se encuentra Poyoj Manok, una cascada con acceso gratuito que mezcla caídas de agua, zonas de nado, caminata y espacios para la contemplación.

El lugar se ubica en la colonia doctor Manuel Velasco Suárez ll, Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, llegando por la autopista a Las Choapas.

Pasando la primera caseta, a escasos quinientos metros se encuentra el desvío que da inicio a la aventura.

Ruta

Es necesario llegar a la entrada del río El Francés, un camino de terracería, continuando de frente hasta pasar por la comunidad San Francisco o también conocido como las Pimientas ll.

Adelante se encuentra un desvío hasta llegar a la comunidad Doctor Manuel Velasco Suárez II. En el domo del lugar se dejan los carros y se caminan unos 15 minutos.

También se puede llegar en transporte público en los colectivos que salen desde Ocozocoautla.

En el lugar se encuentran diversos escurrimientos de agua que forman cascadas, remansos, lagunas y agua corriente, rodeada de vegetación, además de un espectacular puente colgante.

El acceso es gratuito, excepto en Semana Santa, donde los lugareños realizan cobros para el mantenimiento, por lo que se pide conservar este tesoro limpio, llevándose su basura y no atentando contra la vegetación.