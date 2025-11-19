Un puente más y luego vacaciones

Después de un fin de semana largo los estudiantes de Educación Básica esperan el último puente para noviembre, ya que el viernes 28 se realizará la última sesión de Consejo Técnico Escolar, después llegarán las vacaciones de invierno; el último día de clases será el 19 de diciembre.

El viernes 14 de noviembre muchas escuelas de preescolar, primaria y secundaria suspendieron clases, de acuerdo con el calendario escolar estaba marcado como una de las fechas para el registro de calificaciones. Es decir, que solo los docentes tenían actividad.

Este lunes 17 la suspensión de labores fue general para todos los niveles, ya que estuvo marcado como día de descanso obligatorio por la celebración de la Revolución Mexicana, que se conmemora este jueves 20 de noviembre.

Sin embargo, muchas escuelas del sistema estatal, y la mayoría del sistema federalizado, suspendieron clases desde el jueves debido al paro de labores de 48 horas que realizó el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

El 7 de enero de 2026 se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección; mientras que los días 8 y 9 del mismo mes se realizará el Taller Intensivo para personal docente. Se prevé entonces que las vacaciones de invierno para los estudiantes se extienda una semana más.

Consejo Técnico

Para el 2026, las fechas de las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) serán el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio. Mientras que las suspensiones de labores generales oficiales serán el 2 de febrero, 16 de marzo, 1º, 5 y 15 de mayo.

Según el calendario escolar el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 será del 3 al 13 de febrero de 2026.