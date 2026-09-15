Un simulacro no es perder el tiempo, es prevenir: PC

"Los simulacros son ensayos prácticos que recrean una situación de desastre ficticio, donde se va medir la capacidad de respuesta, la evacuación y el rescate".

Así explica Claudia Gisela Luna Martínez, analista de Riesgos del Centro de Prevención de Desastres de la Secretaría de Protección Civil del estado, y remarca la importancia de ejercicios como el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se llevará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

En esta actividad que rememora los terremotos de 1985 que dejaron miles de víctimas en Ciudad de México, participarán todos los ayuntamientos del estado, así como empresas y algunas instituciones de gobierno, aunque no escuelas porque es día inhábil.

Mayor conciencia preventiva

"Nos sirven los simulacros para salvar vidas y medir tiempos, podemos coordinarnos mejor y trabajar en la prevención", prosigue la funcionaria de PC estatal, quien considera que existe una mayor conciencia entre la población respecto a la importancia de la prevención, pero instó a participar más.

—¿Es una forma de saber qué hacer en caso de que ocurran hechos como sismos? Se le planteó a la trabajadora de PC estatal, con 11 años de experiencia, quien rechazó que se trate de actividades que impliquen pérdida de tiempo.

"De esta manera, al hacer este ejercicio ya sabemos cómo vamos a actuar cuando realmente ocurra un terremoto, por ejemplo, porque Chiapas, junto a Oaxaca y Guerrero es uno de los que mayor sismicidad tienen. Van más de seis mil en lo que va del año.

Hemos visto que a diferencia de décadas anteriores, ahora se toma a los simulacros con mayor seriedad, porque tenemos en la memoria sismos como el de 1985", y recientemente, el sucedido el 7 de septiembre de 2017, además de episodios trágicos sucedidos este mismo año en Colombia y Venezuela, que fueron noticia mundial.

—¿Su experiencia qué le dice, ha cambiado la mentalidad respecto a lo importante que es prevenir?

Hemos visto el avance en el registro de inmuebles que se hace a través de una plataforma, pero sí luchamos con apatía con titulares de algunas dependencias, jefes de departamentos, a quienes siempre invitamos a que sigan haciendo los simulacros, porque si ellos lo hacen, también los trabajadores.

Un plan familiar, explicó la funcionaria, debe ser un ejercicio familiar que consiste en hacer un croquis, saber dónde están las rutas de evacuación en nuestra casa, determinar cuáles son las zonas de menor riesgo y tener una mochila de emergencia en la que estén resguardados documentos personales de suma importancia.

—¿Qué haríamos si todos estamos fuera de casa, por ejemplo?

Exactamente, ya con anticipación saber y decir: nos veremos en tal punto en caso de que ocurra un siniestro, nos comunicaríamos.

Planes internos

"El Programa Interno de Protección es un documento importante en el que analizas qué riesgos y vulnerabilidades hay en el interior y exterior o qué fortalezas puedes tener".

Claudia Gisela Luna Martínez recomendó a empresas, oficinas e instituciones educativas a acercarse a PC estatal y, profesionistas acreditados pueden ayudar a elaborar el Programa Interno de Protección Civil, los dictámenes estructurales, eléctricos, de gas, unidades internas y conformar las brigadas.

La analista de riesgos alertó a la gente que este sábado seguramente sonarán las alarmas en los equipos celulares y quizá varias instaladas en puntos estratégicos, para no caer en pánico y, al contrario, participar activamente en este ensayo preventivo.