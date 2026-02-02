Un solo incendio quemó más de mil hectáreas

Un solo incendio forestal registrado en Chiapas, al interior del Área Natural Protegida (ANP) La Sepultura, ha quemado más de mil hectáreas de diversa vegetación y personal trabaja para liquidar el siniestro.

La Secretaría de Protección Civil (PC), que dirige Mauricio Cordero, informó de la coordinación que se mantiene con otras instituciones para combatir el fuego.

El Área Natural Protegida se ubica en el municipio de Arriaga y en la última actualización la autoridad confirmó que llevaban un sesenta por ciento de control del siniestro.

La afectación que se ha documentado hasta ahora es de mil 100 hectáreas, las cuales se dividen en mil 50 de pastizales y 50 correspondió a hojarasca.

Personal trabajando

Son diversas las instituciones que están trabajando en el lugar con acciones relacionadas con brechas cortafuego y ataque directo.

Se le suman “liquidación seca, zanjas trinchera y labores permanentes de vigilancia y monitoreo, a fin de avanzar en el control total y evitar la propagación del fuego”, agregó Protección Civil (PC).

El secretario de esta dependencia estatal recomendó a la población evitar acciones que puedan propiciar incendios forestales, debido a los daños que pueden generar. “Cuidemos nuestros bosques, es muy dañino cuando tiran un cigarro o cuando prenden fogatas cerca de la carretera, estos grandes ecocidios son lo que pasan”, remarcó el secretario de Protección Civil.

Contexto

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas está realizando trabajo preventivo como parte de la temporada de incendios que vienen, a fin de reducir los riesgos de afectación del fuego.

En el municipio de La Concordia se trabajó una quema controlada de 630 metros, todo esto para evitar la propagación del fuego. En Tecpatán se delimitaron 300 metros de limpieza del basurero municipal.