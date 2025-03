La Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas (Redias) documentó un total de 484 fichas de búsquedas de población infantil y adolescente durante 2024; lo que representa un promedio de 40 desapariciones por mes.

Redias alertó de los 107 niños, niñas y adolescentes que desaparecieron el año pasado y aún continúan sin conocerse su paradero, lo que representa el 22 % del total.

Desaparición

El colectivo identificó a la población adolescente y femenina como aquella que afecta principalmente la desaparición. En hombres, la edad más frecuente es de 17 años; mientras que las mujeres es de 14.

De forma alarmante, seis de cada diez desapariciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán encabezan los municipios con más desapariciones de infancias y adolescencias en la entidad. Las regiones con más registros fueron: Metropolitana, Soconusco, Meseta Comiteca, Altos, Istmo Costa, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal.

Pasos a seguir

Redias realizó diversas recomendaciones para casos de desaparición de una infancia o adolescencia. Primero, acudir a la fiscalía más cercana y pedir que se active la ficha de búsqueda de Alerta Amber, para ello es necesario llevar una fotografía reciente de quien desapareció; descripción de sus rasgos y de los hechos como son hora, lugar en el que se le vio por ultima vez, a dónde se dirigía, con quien estaba y como estaba vestida.

Por último, rescataron el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (Pabnna) para recordar los derechos de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos que van desde la prioridad en la búsqueda, presunción de riesgo a la integridad, a la recuperación y reintegración.

Redias es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con el objetivo común de promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes chiapanecas.

Desde 2013, iniciaron su caminar, organizándose para impulsar acciones enfocadas a procurar el interés superior de la infancia, promover el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos e impulsar su participación protagónica.

Actualmente, Redias está compuesta por ocho organizaciones: Melel Xojobal A. C.: Desarrollo Educativo Sueniños A. C.; Word Visión México; Vientos Culturales A. C.; Aldeas Infantiles SOS México; Conider; IDEAS Ch’ieltik y Voces Mesoamericanas. Desde dichas organizaciones, realizamos incidencia en Chenalhó, Comitán, Coapilla, Las Margaritas, Ocotepec, San Andrés Larrainzar, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Sitalá, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.