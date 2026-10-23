Una 4T a la altura del estado: Pío López Obrador

La Cuarta Transformación exige perfiles a la altura de la confianza ciudadana, señaló Pío López Obrador ante colonos de Tuxtla Gutiérrez, quienes dijeron que “respaldan las aspiración del pionero de la izquierda y de Morena en Chiapas”.

“Al caminar y recorrer el territorio, solo tengo palabras de enorme agradecimiento a las familias tuxtlecas por sus expresiones de apoyo a nuestro proyecto y su respaldo para representarlos como Coordinador del Distrito Federal 9 Tuxtla Gutiérrez”, afirmó Pío López, durante su segunda reunión con habitantes de San José Terán.

De acuerdo al pionero de la izquierda y de Morena en Chiapas, cada encuentro sostenido con habitantes y representantes de diferentes colonias, entre las que destacan Las Granjas, Santa Cruz, Terán, San José Terán, Real del Bosque, Potinaspak, Jardines del Pedregal, Santa Cruz, Nuevo Edén, Copoya y El Jobo, confirma que el perfil para representar a la 4T debe estar “a la altura de la confianza ciudadana”.

“Es la segunda reunión con mis amigos de San José Terán en una semana, y me han confirmado que vamos en el camino correcto, visitando puerta por puerta para consolidar la Cuarta Transformación con morenistas de corazón, porque el pueblo sabio conoce y quiere a las y los mejores cuadros para la defensa de la nación”, sostuvo.

El aspirante a la diputación federal aseguró que se mantendrá muy cercano a las y los ciudadanos para escuchar sus propuestas y necesidades, al tiempo de reconocer que los encargos públicos son “oportunidades para responder al pueblo con resultados, sin mentir, traicionar y robar, bajo los principios inquebrantables de Morena”.