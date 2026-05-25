Una calle más; ahora en el fraccionamiento La Misión

El presidente Ángel Torres, acompañado de vecinas y vecinos, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Acatlán, en el fraccionamiento La Misión, una vialidad más como parte del programa Calles Felices que está llegando a barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos.

Trabajo

Al destacar la importancia de recorrer las colonias, escuchar a las familias, hacer compromisos, pero sobre todo cumplirlos para lograr el desarrollo y el bienestar de la capital, el alcalde capitalino explicó que esta vialidad será integral, con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje, banquetas, señaléticas, alumbrado público, además pintura en la fachada de las viviendas.

Esta obra permitirá, dijo, que las familias, las niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, hombres y mujeres, puedan caminar con seguridad en una calle digna y de calidad. “Ya basta de tantos años de engaño, de abandono; hoy, la palabra empeñada, se cumple”, enfatizó.