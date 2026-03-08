Una calle más, ahora en la Paulino Aguilar

Entre aplausos y gritos de alegría, el presidente municipal Ángel Torres encabezó la segunda etapa de pavimentación de la calle Pajku, entre Flor de Sospó y Río Blanco, en la colonia Paulino Aguilar Paniagua, donde las y los vecinos lo acompañaron a un recorrido por la zona.

Palabra cumplida

Al explicar que la obra contemplará más de 240 metros lineales de concreto hidráulico, el alcalde capitalino añadió que la primera etapa contempló la instalación de la red de agua potable, drenaje, pozos de visita, entre otras acciones, que por años las familias habían solicitado.

Paso a paso

En este marco, mujeres y hombres caminaron junto al alcalde capitalino quien destacó que poco a poco se está avanzando en las necesidades más apremiantes de las colonias, pues fueron muchos años de abandono, pero que hoy, dijo, hay trabajo, compromiso y resultados.