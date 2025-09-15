Una calle más en beneficio de las familias: Torres

Con gran alegría y entusiasmo vecinas y vecinos acompañaron al presidente municipal, Ángel Torres al banderazo de inicio a la pavimentación integral de la avenida y privada Sonora, en la colonia Las Granjas, como parte del programa Calles Felices.

Al señalar que esta obra, esperada por más de 30 años y que transformará significativamente la imagen, movilidad y la conectividad de la zona, el alcalde Ángel Torres destacó que tendrá servicios básicos, concreto hidráulico y alumbrado público, además mejorará la calidad de vida de las y los habitantes de Las Granjas.

Nueva ERA

Asimismo, aseguró que en esta Nueva ERA, el segundo piso de la Cuarta Transformación se está consolidando con más infraestructura para todas las colonias de Tuxtla Gutiérrez. “Vendrán más obras, porque el compromiso es transformar la capital y construir la ciudad que las familias merecen”, afirmó.