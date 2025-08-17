Una calle más entregada en este gobierno: Melgar

En unidad con los ciudadanos, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación hidráulica de calles en el Fraccionamiento Fovissste, obra que además de transformar la imagen urbana, mejora la calidad de vida de cientos de familias que habitan en la zona norte-oriente de la ciudad.

Al hacer uso de la palabra, el edil resaltó que la moderna vialidad es el resultado de un trabajo planificado, que busca mejorar la conectividad vial y brindar seguridad a las familias que diariamente se dirigen a sus hogares, centros de trabajo o escuelas.

“Hoy acudimos con emoción, nostalgia y alegría a inaugurar cada calle, porque en nuestras vialidades está la prueba de que cuando se trabaja con pasión, se dan los resultados que la población espera”, agregó.

Acompañado por la titular del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), Julissa Janet Castillejos Rodríguez, el alcalde expresó que con honestidad y transparencia su gobierno cumple y genera resultados.

Bienestar y seguridad

En su intervención, la representante de las familias del Fraccionamiento Fovissste, Laura Andrea Navarro, resaltó que la obra construida por la administración de Yamil Melgar se traduce en bienestar y mayor seguridad para todos los ciudadanos.

Al dar el informe técnico de los trabajos realizados, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, resaltó que se aplicaron un total de mil 307 metros cuadrados (m²) de pavimento hidráulico, 434 m² de guarniciones, 433 m² de banquetas, señalamiento horizontal y vertical, red de drenaje sanitario, descargas sanitarias, tres pozos de visita, agua entubada, alcantarillado pluvial, la construcción de un muro de contención, entre otros elementos que garantizan mejor calidad de vida de los habitantes.