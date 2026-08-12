Una de cada tres personas dependen del agua comunitaria

En Chiapas, cerca de dos millones de personas dependen parcial o totalmente de sistemas comunitarios para acceder al agua, debido a la falta o insuficiencia de servicios públicos municipales, principalmente en comunidades rurales, indígenas y zonas periurbanas. Así lo advirtió la Alianza Aguas Comunes.

La cifra representa aproximadamente a una de cada tres personas en la entidad y fue expuesta por dicha organización.

De acuerdo con el análisis, existe una diferencia importante entre las cifras de cobertura que tradicionalmente reportan los registros oficiales y las condiciones reales en las que viven los hogares chiapanecos.

Cobertura

Mientras el Censo 2020 estimaba una cobertura de agua de 89.4 por ciento, los datos de la Enigh 2024 muestran que únicamente 47.3 por ciento de los hogares cuenta con una toma domiciliaria.

La problemática también se refleja en la frecuencia con la que llega el agua a las viviendas, pues apenas 41.2 por ciento recibe el recurso diariamente.

Esta situación, señaló la organización, se vuelve más crítica en municipios rurales e indígenas, donde la infraestructura pública para garantizar el servicio es limitada o prácticamente inexistente.

Ante esta realidad, comunidades de distintas regiones del estado han desarrollado sus propios mecanismos para garantizar el suministro.

Comités, patronatos, juntas y asambleas comunitarias son los encargados de administrar, operar, limpiar y distribuir el agua, además de dar mantenimiento a las redes y buscar alternativas para conservar las fuentes de abastecimiento.