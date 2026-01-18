Una de las entidades con menor incidencia delictiva

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva Nacional, con corte a diciembre de 2025 y presentado en enero de 2026, Chiapas se mantiene entre las entidades con los niveles más bajos de incidencia delictiva a nivel nacional, reflejo del fortalecimiento de la estrategia integral de seguridad, de la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y de la coordinación interinstitucional.

Registros

En materia de delitos de alto impacto, Chiapas registró una reducción significativa del 62.8 por ciento en comparación con 2024, posicionándose entre los estados con mayor disminución a nivel nacional. Asimismo, la tasa estatal pasó de 41.97 en 2024 a 23.6 en 2025, muy por debajo de la media nacional, que se ubicó en 229.47.

Durante diciembre de 2025, Chiapas ocupó el primer lugar nacional con menor tasa de delitos de alto impacto, al registrar una tasa de 1.1, mientras que el promedio nacional fue de 17.97, lo que confirma el impacto positivo de las acciones preventivas y operativas implementadas en el estado durante esta Nueva ERA.

En cuanto a la incidencia de diversos delitos, Chiapas también mostró avances relevantes. Al cierre de 2025, la tasa estatal se redujo de 227.35 en 2024 a 180.60 en 2025, manteniéndose muy por debajo del promedio nacional de mil 511.97.

En el corte mensual de diciembre, la entidad alcanzó de nueva cuenta el primer lugar nacional con menor tasa, con 8.9, frente a la media nacional de 113.26.

La SSP refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, proximidad social y combate a la delincuencia, con el objetivo de consolidar la paz, la legalidad y el bienestar de las familias chiapanecas, avanzando con firmeza hacia un Chiapas más seguro con Cero Corrupción.