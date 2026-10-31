Una historia en tsotsil conquista a México

El talento chiapaneco vuelve a brillar en el escenario nacional. Por cuarto año consecutivo Chiapas obtiene un reconocimiento en el Concurso Nacional Transparencia en Corto 2026, organizado en el marco de los trabajos de Contralorías MX, consolidando la participación de las juventudes chiapanecas en este importante certamen.

En esta edición, Karen Yeshua Pérez Sánchez, joven originaria del municipio de Zinacantán, conquistó el segundo lugar nacional en la categoría de cortometrajes, con su producción titulada “Cha’ Vinajik (Los aparecidos)”, una obra audiovisual que destaca por poner en alto la riqueza cultural de los pueblos originarios y dar voz a la lengua tsotsil.

Proyecta identidad

Este reconocimiento trasciende el ámbito del concurso: representa el talento, creatividad y orgullo de una juventud que encuentra en el arte y la comunicación una oportunidad para preservar sus raíces, compartir sus historias y proyectar la identidad de Chiapas ante todo México.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) reconoce este importante logro y celebra que las juventudes chiapanecas continúen participando y destacando en espacios nacionales que promueven la expresión, la conciencia social y la cultura de la transparencia.

Con estos resultados, Chiapas reafirma que su mayor riqueza está en su gente, en sus tradiciones y en las nuevas generaciones que llevan con orgullo el nombre de nuestro estado.