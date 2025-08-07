Unach Berriozábal recibirá a 700 alumnos

La nueva sede de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ubicada en el municipio de Berriozábal iniciará clases el próximo 11 de agosto y recibirá a un aproximado de 700 alumnos que se dividirán en dos turnos.

Pedagogía, Contaduría y Administración de Empresas son las tres licenciaturas que se estarán impartiendo, además serán parte de la primera generación que egresará de esta sede.

Edificio

El edificio cuenta con un total de 9 salones, los cuales estarán equipados con pizarrones, escritorios, mesabancos, pantallas y muebles, así mismo se habilitará una biblioteca y un centro de cómputo.

La respuesta de la comunidad estudiantil fue la esperada, se han inscrito alumnos de municipios como: Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, San Fernando y propiamente de Berriozábal.

“Es una gran oportunidad para lo jóvenes de Berriozábal, ya no pagarían el viaje a Tuxtla para continuar sus estudios, ya que a veces el servicio de transporte es deficiente”, declaró Daniela Ramos, joven habitante quien tuvo que dejar sus estudios ante las dificultades de traslado y gastos.

Nueva sede

La creación de esta nueva sede ha sido coordinada entre el gobierno municipal y la Unach la cual beneficiará en gran medida a jóvenes berriozabalenses provenientes de la cabecera municipal y de las comunidades cercanas.

Se reducirán significativamente los tiempos de traslado y gastos que implicaban al moverse a la capital y que además son un factor detonante para la deserción escolar.

“El hecho de tener una universidad aquí es que está más cerca, ya no es necesario irse en un colectivo o en un camión, estar transbordado tanto para llegar a una escuela”, comentó Brayan, otro joven habitante de este municipio.

Las instalaciones ubicadas en la 5 oriente y 7 sur perteneciente al barrio Juan Sabines también serán utilizadas para impartir clases sabatinas de inglés para niños, niñas adolescentes y jóvenes.

Restan algunos detalles para finalizar los trabajos de preparación, se espera que en los próximos días autoridades municipales y de la máxima casa de estudios inauguren formalmente la primer universidad en Berriozábal.