Unach, la universidad con más programas acreditados

El coordinador General de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, Miguel Ángel Tamayo Taype, entregó al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, las acreditaciones de 44 programas educativos de 22 unidades académicas, durante un evento realizado en el auditorio Los Constituyentes, con lo que fue reconocida como la institución de educación superior del país con más programas acreditados en calidad en 2025.

Logro

Este esfuerzo de la comunidad universitaria logró que tres programas educativos más fueran reacreditados ante otros organismos acreditadores externos, como el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales y el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

Con esto, 78 programas educativos evaluables de la Unach cuentan con reconocimientos de calidad, cifra que representa el 100 por ciento de programas y matrícula en este estado, lo que permitió izar la bandera de la calidad en la institución.

En este marco, el rector manifestó que después de meses de trabajo, la Universidad Autónoma de Chiapas es hoy la institución de educación superior mejor calificada en el estado, señalando que a partir del trabajo de evaluación y de estas acreditaciones, se podrán tomar mejores decisiones en distintos temas, que permitan impulsar más el crecimiento de la institución.

Mejora continua

“Es el inicio de una época de mejora continua en nuestra universidad, agradezco y reconozco el trabajo de todas y todos los integrantes de esta comunidad, en conjunto hemos logrado que la calidad en la institución no sea una excepción, sino una norma, este logro es para sentirnos muy orgullosos de pertenecer a la gran familia ocelote”, apuntó.

Por su parte, el titular de los CIEES, Miguel Ángel Tamayo Taype, destacó que con pasión y constancia la Unach seguirá creciendo como una institución cada vez más útil a la comunidad y su estado, con una vocación profunda y la certeza de que lo que construyen juntos tiene sentido social.

El secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, afirmó que este evento refleja el compromiso de la comunidad universitaria con la calidad, la mejora continua y la responsabilidad social.