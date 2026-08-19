Unach reconoce a académicos evaluados

El 45 por ciento de la producción científica de Chiapas la genera una sola universidad, por ello, en el marco de la entrega de reconocimientos por la Convocatoria 2026 del Registro y Evaluación de los Cuerpos Académicos se emitió un mensaje para ampliar la creación de conocimiento, pero sobre todo aplicarlo en problemas reales.

Acreditación

Así lo explicó el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, quien felicitó a los investigadores de la benemérita institución que cumplieron de manera satisfactoria con esta acreditación.

Sin embargo, de manera reflexiva compartió que Chiapas no figura por el número de patentes a nivel nacional; si la investigación no se traduce en solución de problemas reales, incumple la totalidad de la intencionalidad de la investigación, por ello la Unach continuará impulsando este tipo de trabajos, dijo.

En este marco, destacó que la Unach es la primera universidad del sur del país en acreditar el distintivo Hecho en México, pero eso representa una presión para que las investigaciones lleguen a la realidad de Chiapas.

Finalmente, ratificó su felicitación a los investigadores, pero también los llamó a construir esta nueva realidad, la de aplicar su conocimiento, crear soluciones tangibles y acreditar estos procesos.

DGIP

Por su parte, la directora de la Dirección General de Investigación (DGIP), María Eugenia Culebro Mandujano, agradeció el respaldo del rector y el compromiso de los investigadores que tienen el firme compromiso de abordar el desafío de llevar estas investigaciones a la realidad del Chiapas contemporáneo.

Este año fueron evaluados y refrendaron cuatro grupos el grado de Consolidado: Estudios Regionales, Agricultura Sostenible, Paradigmas Educativos y la Enseñanza de Lenguas, y finalmente, Administración de las Organizaciones, los Agronegocios y el Turismo Sustentable.

Asimismo, se reconoció al Grupo Colegiado de Investigación Política Criminal, que participó en la convocatoria y obtuvo la acreditación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) en Formación.