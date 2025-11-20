Unach se reúne con miembros del Banco Mundial

Funcionarios del Banco Mundial que visitan nuestro estado sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con representantes de distintas instituciones de educación, para conocer las áreas de oportunidad existentes en la entidad.

Colaboración

Al dirigirse a los presentes, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que esta es una gran ocasión para realizar proyectos que en el futuro impacten de forma positiva en la sociedad chiapaneca y el país, contribuyendo al crecimiento de nuestra región, a través de cumplir con una de las aristas más importantes de la responsabilidad social universitaria; el desarrollo sostenible.

Acompañado por la directora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva, hizo votos porque la reunión sea un punto de partida de una colaboración donde estén involucradas las distintas instituciones educativas, aportando ideas en temas como sustentabilidad, inclusión social, desarrollo rural, innovación tecnológica, entre otros.

En este marco, el director de División Colombia, México y Venezuela, Mark Roland Thomas, aseguró que la misión de la institución que representa es contribuir al desarrollo de los países, lo cual realizan a través de distintos estudios elaborados en las naciones donde tienen presencia.

Diálogo

Señaló que este ejercicio de diálogo es el primero que realizan en el país, y a partir del mismo concebir la situación social, económica y ambiental, entendiendo que Chiapas es un estado clave para hacerlo, por lo que agradeció la participación de las instituciones presentes y sus aportaciones.

Durante este encuentro, se presentaron diagnósticos de los distintos sectores productivos y sociales, además del funcionamiento gubernamental en nuestro estado.