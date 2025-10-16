Unach sede de Audiencia para la Reforma Electoral

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fue sede de la Audiencia Pública que con motivo a la Reforma Electoral organizó la Secretaría de Gobernación en las instalaciones del auditorio Los Constituyentes.

En este acto, la ciudadanía presentó ponencias y propuestas en esta materia, ante el representante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Bernardo Valle Monroy y la secretaria general de Gobierno del Estado, Patricia Conde Ruiz.

Deliberación ciudadana

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas agradeció la confianza depositada en la Máxima Casa de Estudios de los chiapanecos para poder ser sede y albergar este espacio de deliberación ciudadana, asumiendo con convicción, que las universidades deben seguir siendo el espacio más importante de debate para todos los temas de la agenda pública.

Subrayó que lo expresado en este espacio, envía un mensaje de compromiso republicano muy importante y necesario para seguir fortaleciendo la democracia en este país.

Al hablar en representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia Conde Ruíz, manifestó que el objetivo de este evento es el de participar para el fortalecimiento de las instituciones electorales.

“La construcción de una democracia más participativa, más austera, más igualitaria y sobre todo más humana, apuntando que a través de la creación de esta comisión se observa el compromiso con la transparencia, el diálogo y la inclusión”, subrayó.

Finalmente, el representante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Bernardo Valle Monroy, indicó que la iniciativa de ley que se presentará al Congreso para esta reforma, se construirá a partir de conocer las aportaciones de todas y todos los ciudadanos participantes en estas audiencias y a través de la plataforma digital.