Unach, sede de encuentro de editores académicos

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fue sede del II Encuentro Iberoamericano de Editores Académicos, denominado “Las editoriales universitarias de Iberoamérica y el multilingüismo”, en el que los participantes analizaron los retos e identificaron oportunidades concretas de cooperación para fortalecer la edición universitaria iberoamericana.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer a las universidades, sus lenguas y su capacidad de participar, desde una posición propia y plural, en la conversación científica y cultural a nivel internacional.

Durante este evento, desarrollado en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro (FIL) Unach 2026, los participantes coincidieron en señalar que las editoriales universitarias desempeñan una función que va mucho más allá de publicar ediciones, dado que también seleccionan, evalúan, preservan y difunden el conocimiento, contribuyendo a la formación, la comunicación de la investigación, la transferencia del conocimiento y la garantía de la calidad e integridad de la comunicación científica.

Diversidad

Asimismo, destacaron que el multilingüismo, lejos de ser una barrera para la difusión del conocimiento, representa una de sus grandes fortalezas, al enriquecer la producción académica y ampliar las posibilidades de compartir saberes a través de distintos idiomas y lenguas.

En su participación, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, expresó que las universidades desempeñan un papel trascendental en el fortalecimiento de la cultura, la cultura democrática y la formación de una ciudadanía que haga posible la convivencia social.

En este sentido, ante los presentes en el Centro de Convenciones Universitarios “Dr. Manuel Velaco Suárez”, subrayó que la difusión y publicación de textos universitarios constituye un elemento fundamental.

Aseguró que el conocimiento tiene una misión social que se genera con el propósito de transformar e impactar la realidad. Por ello, señaló que no debe tener fronteras, sino ser abierto y llegar al mayor número de personas, una tarea en la que las ediciones y publicaciones universitarias resultan fundamentales, especialmente en el contexto actual, marcado por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial.

En la mesa participaron la presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, María Isabel Cabrera García; el vocal asesor de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, Antonio Ibáñez, y el director Editorial de la Universidad del Rosario, Juan Felipe Córdoba Restrepo, mientras que la moderación estuvo a cargo de Remedios Pérez García, directora editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.