Unas 770 mil Afores, atentas a Reforma

En Chiapas, se estima que existen alrededor de 770 mil cuentas individuales en las Afores entre una Población Económicamente Activa (PEA) calculada en 2.31 millones de personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por lo que la reciente reforma que autoriza administrar estos recursos para financiar obras, deberá ser observado por la población estatal como nacional.

Y es que hace poco el Senado planteó una reforma que abre la puerta al uso del ahorro de las y los trabajadores para financiar proyectos del gobierno federal, situación que pone en riesgo directo el patrimonio pensionario de millones de mexicanos, opinó el dirigente Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

Señaló que la llamada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar crea un andamiaje legal para canalizar recursos de las Afores hacia obras definidas como “estratégicas”.

“El ahorro para el retiro no es caja chica”, sostuvo el líder priista, al remarcar que esos recursos pertenecen exclusivamente a las y los trabajadores, por lo que su uso con fines políticos representa un precedente grave.

Zuarth Esquinca acusó que los riesgos de sobrecostos, retrasos y baja rentabilidad en obras podrían trasladarse de manera directa a las Afores, comprometiendo el futuro de las pensiones.

“El patrimonio de más de 73 millones de mexicanos no puede ponerse en juego por decisiones políticas”, afirmó, al señalar que los recursos administrados por las Afores superan los seis billones de pesos.

Cabe destacar que la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada el 9 de abril de 2026, regula mecanismos mixtos (público-privados) para acelerar proyectos clave. Destaca la autorización para usar hasta el 30 % de los recursos de las Afores en infraestructura