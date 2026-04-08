Unicach podría extenderse; la meta es Comitán

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) busca expandirse con nuevas sedes, y uno de los sitios a los que podría llegar es a Comitán de Domínguez, por eso se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la rectoría y las autoridades municipales.

La rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, se reunió con el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez para expresar el interés de establecer acuerdos para la construcción y funcionamiento de la institución de Educación Superior en aquella zona de Chiapas.

Oferta educativa

Con lo antes señalado, se acordó que se puedan iniciar los estudios para analizar qué carreras se podrían ofertar en Comitán, sobre todo a las juventudes de aquella región.

Esto incluye la valoración de la comunidad estudiantil que egresa del bachillerato; en un segundo punto se ubicará la localización de un terreno adecuado, así como aquellos requerimientos para brindar una educación de calidad.

La Unicach informó de otros planteamientos que se hicieron, entre los que destacan políticas públicas orientadas a impulsar el arte y la cultura.

Todo esto en “beneficio de la comunidad universitaria y la población, los cuales serán evaluados minuciosamente para determinar su viabilidad y pertinencia”.

Por último, López Jiménez resaltó “la importancia de unir esfuerzos entre los sectores académico, público, privado y social, para alcanzar mayores y mejores resultados en beneficio de la sociedad chiapaneca”.