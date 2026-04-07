Unicach, sede de Congreso Nacional de la AMMFEN

Para 2027, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fue seleccionada para ser sede del XL Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), un evento que reúne a anualmente entre mil 500 y dos mil participantes, entre estudiantes, docentes, investigadores y especialistas.

La directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Elena Flores Guillén, comentó que esto va en reconocimiento a la trayectoria académica y liderazgo en la formación de profesionales de la nutrición de la Universidad.

Representa un motivo de orgullo y satisfacción para toda la comunidad universitaria, principalmente para dicha facultad, al coincidir con el 45 aniversario de la Licenciatura en Nutriología, además de ser un compromiso institucional que no se celebra en la entidad desde hace casi de 20 años.

“Fortalecerá la proyección académica de la Unicach, impulsará el intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones de educación superior y consolida a Chiapas y la universidad como un referente en la formación de profesionales de la nutrición”.

Este año el Congreso se realizó en Guadalajara, Jalisco; participaron 40 estudiantes y 12 docentes de la Unicach, quienes presentaron trabajos de investigación en las modalidades de material didáctico, cartel y nuevos productos, obteniendo el segundo lugar en trabajos libres en cartel.

Explicó que a lo largo de estas cuatro décadas, la Universidad ha sostenido una participación activa dentro de esta asociación que agrupa a instituciones públicas y privadas dedicadas a la formación de profesionales de la nutrición, lo que ha permitido consolidar su presencia académica y organizativa a nivel nacional.