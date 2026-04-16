Unicach y Aditech firman alianza estratégica

En un acto que refuerza el puente entre la academia y el sector público tecnológico, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech) formalizaron un Convenio Específico de Colaboración que permitirá a las y los estudiantes universitarios realizar su servicio social y/o prácticas profesionales en las instalaciones de la Aditech.

En el evento, Jovani Salazar Ruiz, director general de la Aditech, declaró que Chiapas está en un punto de transformación: “Hoy tenemos que abonar al tema de la digitalización porque existe analfabetismo digital y tenemos que trabajar en eso”.

Impulsa formación de recursos humanos

Además, subrayó que este mecanismo impulsa la formación de recursos humanos del más alto nivel en ciencia, tecnología e innovación, al tiempo de destacar la amplia disposición entre las partes para generar sinergias que fortalezcan las misiones institucionales.

Por su parte, Fanny López Jiménez, rectora de la Unicach, destacó que el convenio fortalecerá la vinculación entre la academia y el sector público, generando beneficios directos para los estudiantes.

En el marco de esta firma de convenio de colaboración, también integró un espacio dedicado a la cultura, con la participación de Gabriel Meza, quien presentó la pieza artística “Esto no es una pelota”, recordando que la innovación tecnológica también se nutre del pensamiento crítico y la creatividad.