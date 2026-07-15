Unich, comprometida con el humanismo

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) refuerza su compromiso con el humanismo mexicano y el desarrollo comunitario a través de un modelo educativo que combina el conocimiento académico con la sabiduría de los pueblos originarios.

Así lo dio a conocer su rector, el doctor Javier López Sánchez, en entrevista exclusiva con este medio, donde detalló los trabajos de incidencia territorial que realizan estudiantes y docentes en los 12 municipios prioritarios del estado, así como el crecimiento y los campos de acción de la matrícula universitaria.

“Lo que estamos haciendo en la universidad tiene que ver con el humanismo mexicano que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y, de la mano, con el humanismo transformador que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar”, afirmó López Sánchez, quien destacó que el concepto fundamental que guía estas acciones es el trabajo del vínculo comunitario y la incidencia territorial.

El rector explicó que, en coordinación con Unicef, se están implementando las denominadas academias climáticas, en las que participan estudiantes de las carreras de Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo.

Estas academias se enfocan en el manejo de cuencas, microcuencas y reforestación en los municipios prioritarios, con el objetivo de transformar realidades desde una perspectiva ecológica y comunitaria.

“No se trata solamente de teorizar. Se trata de ver cómo cuidamos la naturaleza, la madre tierra. Si no hay bosques, pues no va a haber oxígeno, no va a haber agua, entonces no habrá vida”, sentenció el rector, quien vinculó estas acciones con el concepto filosófico del Lekil Kuxlejal (el buen vivir), que busca una comunión armoniosa entre las personas, las comunidades y el entorno natural.

Además de las academias climáticas, la Unich impulsa el rescate de cultivos nativos en los Altos de Chiapas, como una estrategia para combatir enfermedades como la diabetes y el cáncer, que han aumentado debido a cambios en la alimentación.

López Sánchez, de origen maya tzeltal, enfatizó la importancia de “corazonar lo que comemos” para lograr el equilibrio emocional y la convivencia armónica.

El doctor López Sánchez, quien fue impulsor de las universidades interculturales a nivel nacional hace más de 20 años, destacó el crecimiento exponencial de la Unich. Señaló que, de contar con cerca de 300 estudiantes en sus inicios, hoy la universidad alberga a casi tres mil personas entre alumnos y profesores.

Actualmente, la Unich cuenta con siete sedes distribuidas en el estado: la central en San Cristóbal de Las Casas, y las unidades académicas en Oxchuc, Bachajón, Yajalón, Salto de Agua, Las Margaritas y El Porvenir (en la Sierra Mariscal).

En cuanto al perfil de los estudiantes, el rector precisó que el 70 % pertenece a pueblos originarios y que más del 50 % son mujeres. Además, destacó que, gracias al impulso del gobernador, en la carrera de Medicina el 40 % de los alumnos son hablantes de lengua indígena. En total, la universidad cuenta con representación de 12 de las 13 lenguas originarias reconocidas en Chiapas, faltando solo el Akateco, aunque se mantiene un fuerte vínculo con ese pueblo.

La Unich ofrece en la actualidad las licenciaturas en Medicina, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Agroecología, Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo, así como la carrera de Derecho Intercultural.

López Sánchez subrayó que la formación universitaria se sustenta en tres ejes rectores: alta conciencia social, ética y valores, y altos niveles de conocimiento en cada disciplina.

“Nos interesa que estos estudiantes tengan conciencia y que tengan conocimiento. ¿Para qué? Porque queremos incidir en la transformación de realidades en las comunidades”, explicó el rector, quien añadió que el objetivo es que cada carrera contribuya a cambiar realidades en los territorios.

En este sentido, destacó la importancia de que los estudiantes mantengan un fuerte vínculo con sus comunidades de origen. Puso como ejemplo la carrera de Agroecología en El Porvenir, donde los alumnos trabajan de manera estrecha con productores de papa y café para generar economía familiar y regional.

Nuevos espacios y fortalecimiento cultural

Como parte de la reforma curricular y administrativa que impulsa, el rector anunció la creación de nuevos espacios y actividades que complementan la formación académica. Entre ellos, mencionó el laboratorio de simulación humana para la carrera de Medicina, el laboratorio de suelos, y los espacios áulicos de juicios orales para los estudiantes de Derecho en Yajalón y Oxchuc.

Además, destacó la puesta en marcha del ballet folclórico universitario, el coro universitario y el próximo laboratorio en lenguas indígenas, así como el fortalecimiento de la Casa de Sabiduría de los Pueblos Originarios, un espacio para el diálogo de saberes entre la academia y las cosmovisiones indígenas.

Para concluir, el doctor Javier López Sánchez extendió una invitación a la sociedad en general para que conozca y se apropie de la universidad, asistiendo a sus presentaciones artísticas y visitando sus instalaciones.