Unich, sede del Congreso Internacional de Antropología

Con el objetivo de posicionar la discusión académica en torno a los pueblos originarios y el bienestar social, la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) se alista para recibir a ponentes de talla internacional en el Congreso Internacional de Antropología, que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo.

En entrevista, el rector de la casa de estudios, Javier López Sánchez, detalló que este encuentro académico busca ser un espacio de reflexión profunda sobre los retos actuales de la humanidad, tomando como base la cosmovisión de los pueblos originarios.

“Es un congreso de escala internacional donde tendremos ponentes de todo el mundo. El tema central es la paz y el buen vivir, (Lekil Kuxlejal), enfocado en la búsqueda de un mundo en equilibrio”, explicó López Sánchez.

El evento dará inicio el próximo 4 de marzo a las 16:00 horas (cuatro de la tarde) en el auditorio de la Universidad Intercultural, de San Cristóbal de Las Casas.

La convocatoria está abierta a académicos, investigadores, estudiantes y al público en general interesado en las ciencias antropológicas y sociales.

Temas

El rector destacó que durante el congreso se abordarán líneas de investigación relacionadas con los pueblos originarios, la construcción de la paz y el “buen vivir”. Además, se presentarán los tres principios fundamentales que la Unich impulsa bajo el humanismo mexicano y chiapaneco.

López Sánchez subrayó que la importancia del congreso radica en su capacidad para incidir en la realidad social de Chiapas, generando investigación que pueda traducirse en políticas públicas efectivas en materia de género, igualdad sustantiva, cuidado de la naturaleza, protección de cuencas y microcuencas, así como en la consolidación de la paz.

“Buscamos despertar la conciencia dentro de las comunidades. Estos temas abonan justamente a darle prioridad al desarrollo de los pueblos originarios en sus diferentes vertientes”, añadió.

Para finalizar, el rector hizo un llamado a la comunidad académica y a la ciudadanía en general para que asistan y sean parte de este diálogo global desde la interculturalidad.