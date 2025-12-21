Unidad de Asuntos Internos de la SSP: un referente

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, es un referente a nivel nacional por la eficacia en la implementación de mecanismos enfocados en la inspección e investigación para detectar deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos y cumplimiento de las obligaciones del personal de las áreas y direcciones de esta institución de seguridad.

Laura Idolina López Sánchez, jefa de la Unidad de Asuntos Internos, reconoció el compromiso del secretario, Óscar Aparicio, de promover la profesionalización en cada una de las direcciones y áreas: “Esta unidad de la Secretaría cuenta con personal que ha recibido capacitación en Estados Unidos por parte de Asuntos Internos del Departamento de la Policía de Miami, así como en Boston y Nueva York”.

Asimismo, detalló que a nivel nacional comparten experiencias e intercambio de información con unidades de instituciones de seguridad, lo que ha permitido fortalecer y garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan la actuación policial y observancia de los derechos humanos.

Confianza ciudadana

En la “Nueva ERA” con la visión humanista y de transparencia que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso de reforzar las estrategias enfocadas en fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, garantizando la observancia de los principios que rigen la actuación policial.