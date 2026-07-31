Unidad en acciones de conservación, pide ERA

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas, donde convocó a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como a los distintos sectores sociales, a fortalecer el trabajo coordinado y cercano con las comunidades para impulsar acciones integrales de conservación y restauración de áreas naturales, protección del medio ambiente y manejo sustentable de los recursos hídricos.

En este contexto, el mandatario destacó los avances del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, implementado en 71 municipios, y señaló que se trata de una estrategia con visión de futuro, orientada a garantizar el acceso al agua y sentar las bases de un mejor presente y porvenir para las y los chiapanecos. “Trabajamos con conciencia ambiental porque esto nos da la oportunidad de retener los suelos, alimentar los mantos freáticos y, por lo tanto, lograr que los municipios tengan la posibilidad de llevar agua a las familias”, agregó.

Compromiso

Ramírez Aguilar reiteró el compromiso de su administración de mantener una política ambiental alineada con la estrategia que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que exhortó a redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones institucionales en ejidos y comunidades de las distintas regiones del estado. Asimismo, agradeció la participación de ambientalistas, organismos y representantes de diversos sectores sociales, quienes contribuyen a la construcción de un Chiapas próspero, en armonía con la Madre Tierra y con una visión de buen vivir.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que, desde su puesta en marcha en 2025, el Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas ha generado importantes avances en materia de restauración ambiental, gestión sustentable del agua y participación comunitaria, posicionando a Chiapas como un referente nacional e internacional. Informó que, durante este año, se han consolidado 11 proyectos estratégicos que integran acciones ambientales, productivas y sociales en 131 microcuencas de 72 municipios.

Programa

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter, informó que en 2025 el programa alcanzó prácticamente el 100 por ciento de sus metas, con una inversión superior a 172 millones de pesos, recursos que permitieron restaurar y conservar más de cuatro mil 900 hectáreas, rehabilitar brechas cortafuego, realizar acciones de reforestación y construir cinco mil estufas ahorradoras. Añadió que para 2026 se destinarán 200 millones de pesos para fortalecer esta estrategia, priorizando el apoyo directo a las y los beneficiarios.

En representación de las y los alcaldes integrantes del Consejo Estatal, el presidente municipal de Arriaga, Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, reconoció la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al impulsar la creación de este órgano colegiado para la restauración y saneamiento de microcuencas. Asimismo, refrendó el compromiso de los municipios de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad hídrica, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas en beneficio de las presentes y futuras generaciones. En ese sentido, resaltó que proteger las microcuencas significa preservar una fuente esencial de vida y bienestar para las comunidades chiapanecas.

Estuvieron presentes el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez; la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; la diputada presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Bosques y Selvas del Congreso del Estado, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo; la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático, Valeria Santiago Barrientos; en representación del comandante de la Séptima Región Militar, el coronel de zapadores Isaac Sánchez Sánchez; así como presidentas y presidentes municipales, entre otras personas invitadas.