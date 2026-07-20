Unidad en proceso para creación de municipio

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la votación a mano alzada mediante la cual las y los habitantes eligieron, de manera transparente, legítima, libre y democrática, la creación del nuevo municipio Ach’Lum El Triunfo. En ese marco, subrayó que este hecho histórico de remunicipalización, que se desarrollará conforme a los lineamientos jurídicos y con base en el consenso y la unidad social, representa el sueño cumplido de mujeres y hombres que durante más de 40 años lucharon con firmeza y convicción por esta causa.

Mensaje

“Quiero agradecer esta convocatoria porque ustedes están empezando a escribir un capítulo más de los que ya han escrito. Pero hoy es el parteaguas; es el inicio de una nueva era para Ach’Lum El Triunfo. Me gustó el nombre que se han asignado porque es el triunfo que se ve reflejado en los sentimientos de todo un pueblo”, expresó al tiempo de convocar a las comunidades a participar en la consulta pública del próximo 9 de agosto, ya que, de ratificar su voluntad ciudadana en las urnas, podrán recibir la constancia que reconocerá a Ach’Lum El Triunfo como el municipio constitucional número 125 de Chiapas.

Ramírez Aguilar reiteró que su gobierno será siempre un promotor de la unidad y el consenso, por lo que refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con las futuras autoridades municipales para impulsar acciones, programas y obras de infraestructura prioritaria que se traduzcan en mayor bienestar y una mejor calidad de vida para las familias. De igual forma, anunció que Ach’Lum El Triunfo será incorporado a la estrategia Del Olvido a la Prosperidad.

El presidente municipal de Simojovel, Agenor Domínguez Hernández, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para concretar una demanda histórica de las 11 comunidades que integrarán este nuevo municipio. Además, reconoció la perseverancia de quienes impulsaron este proyecto y manifestó su confianza en que esta decisión traerá bienestar y prosperidad para la población.

Fortalecer la paz

El comisariado ejidal de Pueblo Nuevo Sitalá y representante de las localidades del nuevo municipio de Ach’Lum El Triunfo, Abelardo Cruz Pérez, destacó que la creación del municipio hace realidad un anhelo histórico de sus habitantes y valoró que la Nueva ERA ha contribuido a fortalecer la paz y la confianza. Asimismo, expuso las principales necesidades de la región y solicitó el respaldo del Gobierno del Estado para atenderlas.

En representación de las y los habitantes de Ach’Lum El Triunfo, Esmeralda López Cruz señaló que la creación de esta nueva demarcación abre una etapa de esperanza para las comunidades, al considerar que permitirá acceder a mejores condiciones de vida, mayor atención para las familias, así como más justicia y bienestar para la región.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el subsecretario de Agricultura, Luis Darinel Alvarado Villatoro; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Francisco Guillén Guillén; y la titular de la Notaría Pública Número 112 del Estado de Chiapas, Estela Díaz Villalobos; el coordinador de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Juan Luis Zarazúa Salazar; el diputado local por el Distrito 08 de Simojovel, José Uriel Estrada Martínez; y el agente municipal de Pueblo Nuevo Sitalá, Fernando Gutiérrez Núñez, entre otras personas asistentes.