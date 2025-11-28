﻿﻿
Unidad, fundamental en materia de seguridad

Noviembre 28 del 2025
Ángel Torres agradeció al Grupo Gasolinero San Luis por sumarse al programa “Cuidamos de Ti”. CP
Luego de que el Grupo Gasolinero San Luis se sumó al Programa “Cuidamos de ti”, al brindar acceso de cámaras de su propiedad a la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres Culebro destacó que la unidad del sector empresarial y gobierno es fundamental en materia de seguridad.

Monitoreo

En este marco, Ángel Torres explicó que estos equipos serán monitoreados desde el Centro de Atención y Vigilancia Permanente (Cavip) y el C5 Escudo Pakal, reiterando el compromiso institucional de trabajar coordinadamente para brindar entornos más seguros a la ciudadanía.

Ángel Torres agradeció al Grupo Gasolinero San Luis por sumarse al programa “Cuidamos de Ti”, ya que “cuando el sector empresarial y el gobierno trabajamos juntos, avanzamos con mayor certeza en la construcción de una ciudad más segura y ordenada”, enfatizó.

