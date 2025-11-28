Unidad, fundamental en materia de seguridad

Luego de que el Grupo Gasolinero San Luis se sumó al Programa “Cuidamos de ti”, al brindar acceso de cámaras de su propiedad a la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres Culebro destacó que la unidad del sector empresarial y gobierno es fundamental en materia de seguridad.

Monitoreo

En este marco, Ángel Torres explicó que estos equipos serán monitoreados desde el Centro de Atención y Vigilancia Permanente (Cavip) y el C5 Escudo Pakal, reiterando el compromiso institucional de trabajar coordinadamente para brindar entornos más seguros a la ciudadanía.

Ángel Torres agradeció al Grupo Gasolinero San Luis por sumarse al programa “Cuidamos de Ti”, ya que “cuando el sector empresarial y el gobierno trabajamos juntos, avanzamos con mayor certeza en la construcción de una ciudad más segura y ordenada”, enfatizó.