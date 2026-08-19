Unidad por la paz en Tapachula: Yamil Melgar

El presidente municipal, Yamil Melgar, refrendó el compromiso de fortalecer la seguridad y la construcción de paz mediante una agenda que integró tres acciones: la Entrega de Equipamiento a Centinelas del Orden y Conservación, la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región VIII Soconusco y el Taller de Policías Humanistas “Semilleros del Humanismo y Paz”, en concordancia con la estrategia que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La jornada inició en el parque Bicentenario, donde Yamil Melgar, junto al secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes, entregó equipamiento a los Centinelas del Orden y Conservación, quienes realizan labores de vigilancia, supervisión y cuidado de parques, mercados y espacios públicos. El alcalde destacó que, por su contacto directo con la población, son primeros respondientes y deben brindar una atención amable, sensible, cercana y con capacidad para escuchar y orientar.

Consejo Intermunicipal

Posteriormente, Yamil Melgar participó en la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región VIII Soconusco, junto a la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Flor de María Guirao Aguilar; el director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, Pepe Llaven; y presidentes municipales de la región, donde destacó que la coordinación y comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno son fundamentales para obtener mejores resultados en materia de seguridad.

Como parte de esta agenda, el alcalde participó en el Taller de Policías Humanistas “Semilleros del Humanismo y Paz”, impulsado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que encabeza Flor de María Guirao Aguilar, con elementos de las policías municipales de Tapachula, Tuxtla Chico y Suchiate. Yamil Melgar señaló que la labor policial “no significa únicamente hacer cumplir la ley, sino también escuchar, orientar, prevenir, proteger y servir”, fortaleciendo la empatía y la proximidad con la ciudadanía.

Por su parte, Flor de María Guirao Aguilar destacó que esta estrategia busca fortalecer la formación de policías humanistas, capaces de atender con sensibilidad a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y población en situación de vulnerabilidad, privilegiando la prevención y la atención oportuna. En el taller también participó Viridiana Figueroa, directora general del Cobach, quien reconoció la importancia de brindar herramientas que fortalezcan la vocación de servicio y la empatía de las corporaciones.

Finalmente, Yamil Melgar reconoció la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez y reiteró que Tapachula continuará trabajando en unidad con el Gobierno del Estado y los municipios de la región.