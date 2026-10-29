Unidad transforma la seguridad en Tapachula

El presidente municipal, Yamil Melgar, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y las autoridades municipales para fortalecer la seguridad y contribuir al desarrollo turístico y comercial.

Durante la reunión con empresarios hoteleros, en la que participó el general Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, comandante de la 36ª Zona Militar, el alcalde destacó que la unidad institucional y la participación ciudadana son fundamentales para consolidar la estrategia de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Encuentro

El encuentro fue convocado por Isabel Villers Aispuro, representante del sector hotelero y consejera nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, con la participación de cámaras empresariales y transportistas, quienes compartieron inquietudes sobre seguridad, atención a visitantes y condiciones para impulsar la actividad económica, incluida la llegada de turistas guatemaltecos.

El presidente municipal señaló que estos espacios permiten escuchar directamente a los sectores productivos, evaluar las acciones y fortalecer los canales de comunicación con las autoridades. Subrayó que la dinámica fronteriza de Tapachula exige presencia permanente y una respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno.

Acciones

Asimismo, reiteró que el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, encabezada por el doctor Manuel Alejandro Lluch García, continuará contribuyendo mediante acciones de prevención, proximidad social, alumbrado público y seguimiento a las necesidades ciudadanas.

También asistieron Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, subsecretario de Seguridad del Pueblo; el capitán Alejandro Martínez López, de la 22ª Zona Naval; Carlos Javier Pineda Antillón, director de la Guardia Estatal Fronteriza; Ramón Daniel Pineda Paredes, secretario particular del titular de Seguridad del Pueblo; Alfonso Hernández Lucio, comandante de la Base de Operaciones FRIP en Tapachula; Josafat Martínez Lozano, comandante del Sector V de la Guardia Estatal Preventiva; Francisco Federico Martínez Alonso, asesor del secretario; Jorge Alberto Vega Pérez, secretario de Economía y Turismo de Tapachula, e invitados especiales.