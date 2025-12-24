Unidad y paz para Navidad, desea Cabildo de Tapachula

En sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal Yamil Melgar, acompañado de las y los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tapachula, así como del secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, enviaron una felicitación a todas y todos los habitantes del municipio con motivo de las fiestas decembrinas.

Las autoridades municipales desearon que esta temporada sea un tiempo de paz, unidad y convivencia familiar, e hicieron un llamado responsable a respetar las disposiciones de las autoridades, no conducir bajo los efectos del alcohol y extremar precauciones, ya que durante estas fechas se registra un mayor número de accidentes.

Asimismo, Yamil Melgar invitó a la ciudadanía a compartir estas fiestas con responsabilidad y armonía, priorizando el cuidado de la vida y el bienestar de las familias tapachultecas, reiterando que desde el Ayuntamiento se continúa trabajando con unidad y voluntad de transformar el municipio de Tapachula.

De igual forma, se informó que las autoridades encargadas del orden público y de la atención de emergencias se mantendrán trabajando en doble guardia, como parte de los operativos especiales implementados durante esta temporada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía. En este contexto, se exhortó a la población a no hacer uso de pirotecnia, ya que además de representar un riesgo para las personas, contamina el medio ambiente y afecta a los animales domésticos.

Integrantes del Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento de Tapachula:

Juan Carlos D’amiano Solís; Camila Margarita Morales Asencio; Edi Alberto García Juárez; Bertha Moreno Espinosa; Emilio Agustín Orduña Morga; Adriana Blas Solís; Rosa Cortés Rueda; Nancy López Ruiz; Janeth Leticia Luengo Sánchez; Síndico Municipal: Cleotilde Ortiz Huerta.