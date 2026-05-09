Unido México por la soberanía: Sasil de León

En el marco de la reunión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con senadores y diputados, la legisladora federal Sasil de León Villard, explicó que la reunión dejó un mensaje de fortaleza y unidad en defensa de la soberanía nacional.

“Todo México, desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos está unido para defender la soberanía nacional, ratificando nuestro compromiso como hombres y mujeres por una nación libre e independiente”, dijo la senadora chiapaneca.

Llamado

Explicó que la presidenta realizó un llamado a seguir construyendo la cuarta transformación, por las reformas constitucionales que se han hecho y por seguir trabajando a favor de la soberanía, la independencia y la libertad y el amor al pueblo.

“Es un honor acompañar a nuestra presidenta y ser parte de este movimiento que está transformando la vida pública de nuestro país con compromiso y visión de futuro.

Estados Unidos tendrá que respetar la soberanía nacional, no nos interesan sus listas y amenazas, nosotros desde la independencia, nuestro marco constitucional y en estricto apego al Derecho Internacional, haremos respetar nuestra soberanía nacional”, expresó.

Acciones

Finalmente dijo que en acuerdo con la presidenta, los legisladores recorrerán el país para promover la defensa de la soberanía ante los ataques del gobierno estadounidense, además de llevar información de la necesidad de la unidad nacional.