Unidos por el triunfo de la selección

El triunfo de la Selección mexicana de futbol reunió a diversos personajes de la vida política de Chiapas. Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, publicó una foto en sus redes sociales en donde se observa el festejo por el triunfo ante Chequia. La acompañan el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; Bárbara Altúzar, directora del Indeporte; Viridiana Figueroa, directora general del Cobach; Ángel Torres, alcalde de Tuxtla Gutiérrez; Francisco Chacón, secretario del Humanismo; Roger Mandujano, secretario de Educación; y Jovani Salazar, director de la Aditech.