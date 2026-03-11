Unieron sus vidas en comunidad

Un total de 38 parejas se dieron el sí, al contraer nupcias y ser festejados en céntrico restaurante de San Cristóbal de Las Casas, ante la presencia de autoridades, entre ellas del Registro Civil.

El objetivo se dio a conocer durante la ceremonia: tener la protección en el ámbito familiar y apoyar a los que menos tienen.

Durante el evento se reconoció el trabajo del DIF Municipal por impulsar este tipo de acciones que brindan certeza jurídica a las parejas.

Matrimonio, compromiso de amor y respeto

Se destacó que el matrimonio representa un compromiso de amor, respeto y lealtad que fortalece a las familias, base fundamental de la sociedad sancristobalense.

Cabe hacer mención que esta campaña tiene como objetivo formalizar a las parejas que viven en unión libre y obtener el beneficio que otorgan las autoridades municipales ya que el costo de todos los trámites matrimoniales fue totalmente gratuito.