Unión Ganadera celebra su Asamblea Regional

En un acto de profunda relevancia institucional y ante la presencia de los máximos liderazgos del sector a nivel nacional y estatal, la Unión Ganadera Regional de la Costa llevó a cabo su LXXXVI Asamblea General Ordinaria. El evento destacó por la rendición de cuentas del Informe Anual, la atención a retos sanitarios y el histórico banderazo de inicio de la construcción de sus instalaciones propias.

Invitados

La asamblea contó con la distinguida presencia de Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), y Ernestino Mazariegos Zenteno, secretario de la CNOG, quienes reafirmaron la solidez de la unión.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, asistió el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, acompañado por el subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz. Asimismo, se contó con la presencia de Carlos Toledo Culebro, en representación de la titular de la Sader en Chiapas, María de los Ángeles Cruz Hernández.

Logros de la gestión

Durante la lectura del informe, resaltaron la recuperación de Espacios: Se informó sobre la recuperación de la sala de juntas mediante un convenio con la Ganadera Local de Tonalá, presidida por Carlos Vázquez Zambrano. Este espacio ha sido nombrado en honor a la Contadora Jaquelín Gutiérrez Selvas, recordada por su invaluable legado organizativo.

El evento alcanzó su punto máximo con el banderazo de inicio de la construcción de las oficinas propias de la Unión. Este proyecto es posible gracias a la donación de un terreno por parte de la Asociación Ganadera de Tonalá y a una inversión histórica.