Unirá carretera a Oxchuc y San Juan Cancuc

Este lunes iniciaron los trabajos de la carretera que une los municipios de Oxchuc y San Juan Cancuc, para el bienestar de sus habitantes.

Con gran entusiasmo y espíritu de unidad, se llevó a cabo el arranque de los trabajos del tramo que conecta a la comunidad de Tzontealja, municipio de Oxchuc, con Pokol Chulnaj, comunidad perteneciente al municipio de San Juan Cancuc.

Se dio a conocer que esta obra representa un paso importante para las familias de ambas comunidades, “pues un camino significa más que una vía de comunicación: representa oportunidades, unión entre nuestros pueblos, mejores condiciones de traslado y esperanza para las nuevas generaciones”.

Mensaje

“Con esta acción se reafirma que, cuando existe voluntad y trabajo coordinado de municipio a municipio, se pueden alcanzar grandes resultados en beneficio de la gente”, se informó durante la ceremonia de arranque de los trabajos.

“Este esfuerzo quedará marcado en la historia de nuestras comunidades, como muestra de que la suma de voluntades y el trabajo en equipo permiten convertir las necesidades de nuestros pueblos en acciones concretas”, precisaron autoridades de los dos municipios.